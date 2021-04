Khloe Terae è una bellissima modella canadese di origini italiane e tedesche, ex playmate di Playboy, con un seguito di 2,6 milioni di followers su Instagram. Khloe è di Toronto ed è stata fidanzata in passato con Evander Kane, attaccante dei Buffalo Sabres, squadra di hockey su ghiaccio con sede a Buffalo, New York. In un'intervista a Maxim Star di qualche tempo fa, Khloe si raccontava così: "Sono una contorsionista. Fare ginnastica e danza da quando ero piccola mi ha reso molto flessibile e sono riuscita a conservare l’elasticità muscolare. Ora mi mantengo così grazie allo yoga. Le foto di nudo? Quando sono nuda, sono una nudista e mi sento a mio agio senza niente sulla pelle". Guardare per credere, dalle foto in doccia a quelle in piscina o al mare.



