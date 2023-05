è uno dei protagonisti della cavalcata. Il difensore ha rilasciato una divertente intervista a una Tv coreana in cui ha parlato del suo primo anno in Italia.- "Per me è stato come raggiungere un traguardo davvero sudato.La vittoria è stata un’esperienza completamente nuova per me: tutte queste feste, urla, balli, festeggiamenti sono stati qualcosa di nuovo per me. Lì mi sono reso conto che avevamo vinto per davvero, soltanto dopo aver visto la gente napoletana che faceva festa in campo e dappertutto".- "Devo ringraziare i napoletani per il tanto affetto,Oppure di solito succede che sul menu c’è scritto un prezzo ma loro ne scrivono un altro più basso per me. Non posso che essere grato con loro”.- "Dopo aver vinto lo Scudetto sul campo dell'Udinese i tifosi mi sono venuti incontro per festeggiare mentre ero lontano dai miei compagni di squadra. Ho detto loro di dover raggiungere il resto della squadra, maA un certo punto uno della sicurezza mi ha portato via, ma mi sono divertito nonostante io sia timido, non so come descriverlo.Come potete vedere dal video, i tifosi ci hanno dato energia positiva sul campo. È un qualcosa che ti aiuta quando giochi e anche nella vita di tutti i giorni".