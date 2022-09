Un gol, il secondo in campionato, per far volare il Napoli in classifica. Kim-Min Jae è stato assoluto protagonista nel successo contro la Lazio: un autentico muro in difesa e una minaccia costante nell’area avversaria soprattutto nelle situazioni di palla inattiva. Questo gigante sudcoreano ci ha messo pochissimo tempo per entrare nel cuore dei tifosi azzurri e nelle grazie dKim-Min Jae é arrivato al Napoli grazie al pagamento della clausola al Fenerbahce da 19,5 milioni di euro.il club francese era andato per primo in Turchia ad avvisare il Fenerbahce della volontà di pagare la clausola.. Ma era ormai troppo tardi, Kim-Min Jae si era già promesso a Luciano Spalletti.