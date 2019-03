parla in conferenza stampa e annuncia i convocati per il posticipo di domenica sera con la Lazio a San Siro. Dove può rivedersi l'ex capitano, seppurOggi sul tema è tornato ancheSono esperto in queste situazioni, in passato. Una delle qualità che mi riconosco è la diplomazia: l'avvocato Colantuoni, mio primo presidente al Varese, mi diede il(politico statunitense vincitori del Premio Nobel per la pace nel 1973, ndr)"., in questi giorni a Firenze per festeggiare i suoi 50 anni compiuti lo scorso 1° febbraio: "Icardi è un calciatore già affermato e ha sempre segnato, ma ha un potenziale ancora maggiore rispetto a quanto mostrato finora., se resta serio e responsabile può fare una grande carriera. Io all'Inter non ho dato tutto quello che avrei voluto, purtroppo le mie caviglie non erano a posto.