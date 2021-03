In un'intervista rilasciata a Grand Hotel Calciomercato, l'ex attaccante Ivan Klasnic ha rivelato di essere stato vicino, in due momenti diversi della sua carriera, si alla Juventus che al Torino.



"Mi hanno cercato la Juventus e il Torino. Nell’estate del 2005 potevo andare alla Juventus. Era quella di Nedved, Emerson, Trezeguet. Ho ricevuto un’offerta, ma mi ha bloccato il passaporto: avevo solo quello croato e non mi era possibile riuscire a fare anche quello tedesco. Nell'estate del 2008 mi voleva il Toro. Ero anche venuto in città, avevo parlato a lungo con il presidente Cairo" ha raccontato.