L'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il West Bromwich del futuro di Mohamed Salah e delle voci che lo vogliono vicino all'addio e con la Juventus pronta al colpo:



"Non c'erano le telecamere durante l'allenamento, ma lo avreste visto ridere tanto, si è divertito. Tutto il resto è probabilmente divertente da scrivere, ma a livello interno non c'è niente da dire. Salah è di buon umore ed è veramente in una buona forma. Questa è la cosa più importante per me. Non parliamo mai di contratti, perché dovremmo farlo ora?".