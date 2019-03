Come riporta il Daily Telegraph, il tecnico Jurgen Klopp ha tracciato la linea generale del mercato del Liverpool per la prossima stagione: "Non voglio entrare troppo nel dettaglio, ma il club è in un momento in cui non ha bisogno di spendere tanti soldi. La filosofia migliore è mettere insieme un gruppo di giocatori, provare a farli crescere e giocare insieme per un po' di tempo. Ecco qual è stato probabilmente il problema del Liverpool nell'ultimo decennio: quando avevano una buona squadra, la stagione successiva i migliori giocatori se ne andavano da tutte le parti. Quest'anno sicuramente non accadrà."



I Reds, dunque, dopo gli ingenti investimenti degli ultimi due anni (si pensi ad acquisti come Van Dijk, Salah, Alisson, Firmino e Mané) sembrerebbero pronti a gestire quanto costruito e mantenere la salda ossatura che ha permesso di rientrare nel novero dei top club europei.