L'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita decisiva di Champions contro il Napoli: "Dovremo creare un clima particolare con il nostro modo di giocare, sfruttandolo a dovere. Sappiamo che il gioco mostrato a Napoli non era abbastanza buono e quello di Belgrado non è stato certo migliore. A Parigi, invece, avevamo giocato una buona gara in trasferta. Il Napoli ha un buon possesso, lavora bene in contropiede, è la classica squadra italiana buona in difesa".



Sul suo futuro e l'ipotesi Napoli in passato: "Ho e continuo ad avere un contratto da tre anni e mezzo, e non so se qualcuno mi vorrà ancora dopo tutto ciò. Io, però, amo l'Italia, il suo cibo, anche se sfortunatamente non parlo italiano. L'unico problema è che De Laurentiis è un tipo piuttosto loquace... Non credo di aver mai parlato a nessuno di quella conversazione".