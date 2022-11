Jurgen Klopp ha ammesso di aver lasciato il Borussia Dortmund per facilitare l'approdo di Thomas Tuchel sulla panchina dei tedeschi. L'attuale allenatore del Liverpool, al momento del suo addio ai gialloneri, aveva ancora tre anni di contratto, ma ha deciso di abbandonare il suo incarico per favorire l'arrivo di Tuchel. Tornando al presente, il suo contratto con i Reds scadrà nel 2026. Da valutare quale sarà la sua strategia e se, nel caso spuntasse il nome di un degno sostituto, non possa ripetersi quanto accaduto col Borussia Dortmund. Lo riporta il Mirror.