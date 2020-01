A questo punto della stagione, nessuno come il Liverpool di Jurgen Klopp. Il tecnico tedesco Campione d'Europa sogna di riportare ad Anfield la prima Premier del nuovo millennio, con il titolo che manca addirittura dalla stagione '89-'90. Così, per farlo e superare la concorrenza agguerrita di Guardiola, serve un cammino perfetto: e perfetto sembra, con 60 punti e 20 vittorie su 21 partite giocate sinora in campionato. Meglio, quindi, di Bayern (2013-14), City (2017-18) e Juventus. Infatti, il terzetto si è fermato a 19 vittorie su 21 gare: per i bianconeri, memorabile il percorso fatto la scorsa stagione, la prima di Cristiano in maglia Juventus con Allegri in panchina.