Klose ‘vittima’ della quarantena da coronavirus. Non Miro, l’ex bomber di Kaiserslautern, Werder, Bayern e Lazio, ma Timm, difensore del Norwich. In una storia su Instagram, nella quale voleva condividere ciò che stava facendo coni suoi followers, ha inquadrato lo schermo del pc, con diverse finestre aperte. Oltre a quella della serie tv che voleva consigliare, ce n’era un’altra: quella di Pornhub.



Noto sito per adulti, Pornhub ha offerto a tutti un mese gratuito per usufruire di video nella sezione premium, solitamente a pagamento. Una piccola gaffe che fa sorridere in un momento così difficile.