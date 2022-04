Roma-Bodo non finisce mai. L’allenatore del Bodo Knutsen ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti la rissa avvenuta nel post-partita di giovedì. Queste le sue parole ai media norvegesi: "È importante che entrambi i club agiscano in modo intelligente ora. I media stanno costruendo tutto come se ci fosse una situazione ad alto rischio, ed è un peccato incredibile. L'ultima volta che abbiamo giocato in trasferta contro di loro c'era un'atmosfera fantastica con un fantastico pubblico in casa e un fantastico pubblico in trasferta”. Su Mourinho e Santos: "Non ho problemi a incontrarli. Devi fare loro questa domanda. Non abbiamo alcun problema. Loro sono disposti a fare qualunque cosa per ottenere risultati. Il modo di lavorare è così lontano dal mio. Avrei potuto incontrarli ovunque, in qualsiasi momento. Nessun problema per me".