Momento complicato per il Barcellona, uno dei peggiori negli ultimi anni. Ronald Koeman però non ci sta e difende la squadra: "Non abbiamo continuità, ma non è vero che abbiamo toccato il fondo. Quello succede a chi sta peggio di noi. Sia a Torino che al Camp Nou abbiamo fatto due grandi partite con la Juve, dobbiamo solo sistemare qualche dettaglio per vincere. Cerco sempre di rispettare e sostenere i giocatori, ma se ci sono degli errori bisogna dirlo: siamo il Barça. E quando dico qualcosa è perché ne ho già parlato con loro. Un modulo nuovo? Non è vero che cambieremo, non mi ha detto niente nessuno".