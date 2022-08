Vincenzo Italiano lo ha elogiato in conferenza stampa confermando l'interesse per lui ma Orlun Kokcu ha subito sbattuto la porta in faccia alla Fiorentina. Intervistato da TRT Sport il centrocampista del Feyenoord non ha usato parole d'elogio per la possibile destinazione viola, anzi ha voluto subito spegnere ogni possibilità di trasferimento.



NON UN PASSO AVANTI - “La Fiorentina? Rispetto il club viola, ma non è superiore al Feyenoord. So del loro interesse, ma non credo che sia un passo in avanti per la mia carriera. La Fiorentina non è tra le mie opzioni”