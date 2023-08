La Juventus sfida Inter e Atalanta per l'esterno sinisro brasiliano Carlos Augusto del Monza (ancora sulle tracce dei centrocampisti bianconeri Rovella e Miretti), seguito anche da Inter e Atalanta. Secondo la Gazzetta dello Sport, la Juve potrebbe sacrificare sul mercato in uscita il serbo Filip Kostic (che non è più considerato intoccabile) e non Iling Jr oltre a Luca Pellegrini vicino al ritorno alla Lazio.