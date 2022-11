A un certo punto, il posto che avrebbe lasciato vacante Ivan, sembrava davvero poter essere destinato a Kostic. Poi in casa Inter si è presentata l'occasione Robin(che all'epoca sembrava davvero tale) e la voglia di serie A palesata da Kostic al proprio entourage, guidato da AlessandroPraticamente l'unico dei nuovi acquisti a esserci sempre e comunque, con un rendimento altalenante fino a quando non ha deciso di prendere per mano la Juve e portarla al successo contro l'Inter. Proprio contro l'Inter.Che arriva al cross con continuità, ma finisce per sprecarli quasi tutti. Soffrendo pure la morsa Barella-Dumfries.Devastante l'azione che porta all'1-0 di Adrien Rabiot, quando si fa beffe di Barella e vola in contropiede per poi metterla in mezzo con i tempi e le misure giuste. Sempre suo il corner che avrebbe portato al raddoppio di Danilo, poi annullato dal Var. Solo questione di tempo però, ancora Kostic detta i tempi della ripartenza che conduce al gol del 2-0 di Nicolò Fagioli.