Christian Kouamé, attaccante della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a Przeglad Sportowy in vista della partita che i viola giocheranno contro il Lech Poznan. Queste le sue parole: "​Sappiamo benissimo di avere davanti a noi un'occasione unica, una di quelle rarissime opportunità che ti capitano in carriera. A Poznan dobbiamo giocare al massimo per vincere, non ci sono alternative. Amrabat? Sapevamo che sarebbe stato stanco dopo il rientro dal Mondiale. Fa tanto per la squadra, non si ferma mai, ed è bravissimo a leggere le situazioni in campo. Scelta di restare a Firenze? Questa è casa mia e ho deciso di restare perché mi trovo benissimo qui"