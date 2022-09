"., che in questo avvio di stagione, le stesse vissute dai Blues, sesti in Premier League e sconfitti dalla Dinamo Zagabria nel match d'esordio in Champions League, fino al terremoto dell', anche se ti chiami Koulibaly e sei, oggettivamente, uno dei difensori centrali più forti al mondo. Troppo diversi i ritmi, troppo più forti gli avversari che ti trovi di fronte, sia fra le big che fra le squadre medio-piccole. In questo avvio di stagione, il senegalesedi due vittorie, un pareggio e tre sconfitte (nel match in cui l'ex Napoli non è stato convocato, con il Leicester, il Chelsea ha vinto). Koulibaly è stato in campo per 519', segnando un gol (con il Tottenham) e finendo fra gli imputati per i tanti gol incassati dai Blues in questo periodo (10 gol presi in 7 match).anche in Inghilterra, come è avvenuto per anni in Italia. E il cambio di allenatore e di modulo, con un probabile passaggio alla difesa a quattro, non potrà che giovargli in tal senso., e quanto tutto questo strida con le difficoltà attuali: "Jorginho mi assilla da giugno, o forse marzo, spammandomi messaggi, implorandomi di unirmi al club. Ha contribuito a far sì che avvenisse. Ho avuto molte conversazioni con lui e con Edouard Mendy, ed entrambi hanno avuto grandi cose da dire sulla squadra, sul club e sui suoi tifosi. Non so se se lo ricorda, ma prima che lasciasse il Napoli gli avevo promesso che un giorno avremmo giocato di nuovo insieme. Sicuramente è stato uno dei motivi per cui ho preso questa decisione"., e, addirittura, che "Maguire è più forte di lui".