Kalidou Koulibaly ha detto addio al Napoli, è un nuovo giocatore del Chelsea. Dopo otto anni cambia squadra e andrà a giocare in Europa da protagonista. Arrivano le prime parole di Koulibaly, quelle di presentazione con il nuovo club:



"Sono molto felice di essere qui al Chelsea. È una grande squadra internazionale e il mio sogno è sempre stato quello di giocare in Premier League. Il Chelsea ha provato a prendermi già nel 2016, ma non l'abbiamo fatto. Ora, quando sono venuti da me, ho accettato perché volevano davvero che andassi in Premier League a giocare per loro. Quando ho parlato con i miei buoni amici Edou e Jorginho, hanno reso la mia scelta più facile, quindi sono davvero felice di essere con voi oggi. Voglio ringraziare i tifosi perché ne ho visti molti a Londra e sull'aereo erano tutti felici che io fossi qui. Quindi voglio ringraziarli e spero che la stagione sarà davvero buona e daremo dei bei momenti ai tifosi".