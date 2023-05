Takefusa Kubo è stato tra i protagonisti del successo della Real Sociedad contro il Real Madrid nella sfida disputata ieri. L'attaccante giapponese ha parlato di un possibile ritorno nella capitale:



"Da bambino accendevo la televisione per vedere la Champions League, mi piaceva anche l'inno. Ho disputato l'Europa League nelle ultime due stagioni e ora voglio giocare in Champions. Il Madrid? Ancelotti non mi ha parlato e personalmente avevo paura che la Real Sociedad non mi volesse per il prossimo anno, ma mi vogliono e sono molto felice. L'anno prossimo resterò al 100%".