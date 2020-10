Dejan Kulusevski racconta le prime settimane da giocatore della Juve e il rapporto con il tecnico Andrea Pirlo. "Mister Pirlo è perfetto perchè ti dà fiducia: sai che se fai bene, puoi giocare. Avere un allenatore che non ha timore di lanciare i giovani è fondamentale", le parole del giovane svedese a Sky Sport.



ERRORI - "Il mister e lo staff mi aiutano davvero tanto, sia in campo che fuori, rispondono sempre a tutte le mie domande e mi danno una grossa mano in campo e fuori. Quando non faccio qualcosa che mi viene richiesto, me lo dicono subito in modo da non ripeterlo".



IL SEGRETO - "In un top club come la Juve non è l'età a fare la differenza, ma ciò che si dimostra durante gli allenamenti. Qui non si fanno differenze di età o altro, non conta quanti anni hai o altro. Se uno deve giocare, gioca".