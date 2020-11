E' stato uno dei colpi del mercato della Juve, è uno dei punti di domanda di questo inizio di stagione. In un anno Dejan Kulusevski è passato da essere un giovane talentuoso, che faceva cose straordinarie a Parma, corteggiato da tutti, a un giocatore a caccia di spazio e continuità in una piazza esigente come quella bianconera. In provincia si è divertito e ha fatto divertire, a Torino, inutile girarci intorno, sta facendo fatica.Un paio di lampi di chi ci sa fare, contro Sampdoria e Verona, ma anche tante pause. Soprattutto contro le big, Roma e Barcellona. Nulla di preoccupante, nulla di irrimediabile, un periodo di adattamento va concesso a un ragazzo di 20 anni,. Tempo che lo svedese ha chiesto, indirettamente, con un messaggio su Instagram: "​Un percorso autentico può richiedere più tempo, ma le mosse e l’impatto sono per sempre leggendari".La Juve si fida di Kulusevski e non è preoccupata, sa di aver centrato un colpo, sa di aver preso uno dei migliori giovani in circolazione. Un pensiero che condivide anche il Cies, (​Centre International d’Etude du Sport), che ha inserito il ragazzo forgiato dall'Atalanta. Una valutazione fatta da un algoritmo, che Kulu al momento non merita. Ma che può raggiungere e superare, soprattutto se dimostrerà di essere da Juve.