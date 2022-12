Khvicha Kvaratskhelia, esterno d'attacco del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN: "Il Napoli? Mi ha cercato per due anni, ero molto contento che una squadra così grande si stesse interessando a me. Loro erano molto interessati e io ero davvero felice, non vedevo l'ora di indossare la maglia del Napoli per la squadra, perché hanno degli ottimi giocatori. Poi quando mi capitava di guardare le loro partite pensavo che mi sarei potuto adattare perfettamente a quel tipo di gioco. Mi piaceva molto come giocavano ed è successo: ora posso dire che anch'io sono un giocatore del Napoli. Di preciso non so se ci fossero altre squadre, sentivo ogni tanto che c'era dell'interesse anche da parte di altre squadre, però avendo l'offerta del Napoli, non ho mai pensato ad altro. Volevo giocare nel Napoli".



SU SPALLETTI - "È molto bello, e anche lui con i calciatori ha un bellissimo rapporto: è una persona molto aperta".