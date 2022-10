Khvicha Kvaratskhelia non si ferma più: con un gol e due assist contro il Sassuolo, frutto di una prestazione ancora sontuosa, i suoi numeri si avvicinano alla storia. Ora in Serie A i gol sono 6 e gli assist 5. Come spiegato da Opta, dalla stagione 2004-05, da quando cioè la Serie A è a 20 squadre, solo due calciatori hanno avuto un impatto migliore nelle prime 12: Diego Milito (15, tra gol e assist) e Cristiano Ronaldo (16).