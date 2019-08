Kylie Jenner batte Cristiano Ronaldo: per ogni post pubblicato su Instagram l'imprenditrice guadagna più del numero 7 della Juventus, che si piazza 'solo' al terzo posto nella classifica dei post meglio retribuiti. Alla seconda posizione di questa speciale classifica si piazza la cantante Ariana Grande. La Jenner per ogni foto arriva a incassare oltre un milione di dollari, mentre Ronaldo incassa circa 750 mila euro. Kylie domina anche nell'esibizione del lusso: il suo 22esimo compleanno lo ha festeggiato in Italia su uno yacht grande come un campo da calcio!



