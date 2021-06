I successi più belli e meritati sono quelli che vengono raggiunti attraverso la sofferenza. Vincere facile può anche piacere e fare comodo, ma arrivare il fondo al traguardo sfiniti dopo essere riusciti a dimostrare di possedere cuore e anima oltre al talento è certamente più gratificante. L’applauso del pubblico, in quel caso, sarà un’autentica ovazione.La Storia, anche quella del pallone, può essere raccontata con immagini illustrative.. Esiste un fotogramma che trovo stupendo e che permette di penetrare fin dentro l’anima della nostra nazionale per poterne scandagliare gli angoli meno illuminati profondi consentendoci di capire perchè, comunque vada, saranno state notti magiche.Il commissario tecnico della rivoluzione calcistica italiana e l’uomo che sottotraccia e senza apparenti incarichi esecutivi di campo rappresentano ilE lo sono per davvero in virtù di un passato professionale sinergico come pochi ma soprattutto per il loro essere riusciti a cementare un’amicizia eterna priva di se e di ma. Ebbene,Certamente per alcuni versi fortunato rispetto a tanti altri che lo sono stati meno di lui, Vialli la dimostrazione vivente che anche alcune missioni impossibili come per esempio quella di domare la Bestia possono essere portate a termine con successo.Non solo possiede e manifesta la grinta e lo spirito indomito del gladiatore magari non invincibile ma sicuramente mai disposto a cedere. Un manifesto al Bene contro il Male, alla Felicità contro il Dolore, alla Festa contro la Tragedia.