Giovanni Galli è intervenuto quest'oggi ai microfoni di Lady Radio dove ha detto la sua sul momento non facile della Fiorentina: "In Italia la Fiorentina è di facile lettura e le altre squadre riescono a controbattere. In Europa è meno conosciuta e non c'è quell'attenzione che mettiamo in Serie A. Pare si sia persa la strada maestra. E ognuno cerca di dare qualcosa in più ma nei fatti fa solo più confusione. Ai giocatori non si può dir nulla secondo me. Non si può sempre regalare 60 metri di campo all'avversario. Se gli avversari buttano un pallone nello spazio i centrali devono coprire una larga porzione di campo. E dopo 5-6 corse, alla fine diventa difficile. Serve ritrovare i tempi e l'ordine."