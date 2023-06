Sono giornate intense quelle che i dirigenti dell’Inter stanno vivendo nella sede di Viale della Liberazione, dove quotidianamente si avvicendano numerosi intermediari e agenti. Nel pomeriggio è stata la volta di Tullio Tinti, che gestisce sia gli interessi di Simone Inzaghi che di Alessandro Bastoni, ma anche quelli di Emil Audero, portiere della Sampdoria seguito dall’Inter. Di seguito le parole di Tinti, interrogato dai giornalisti presenti fuori dalla sede nerazzurra.

RINNOVO BASTONI - “Siamo nelle fasi finali e nei prossimi giorni troveremo la maniera di fare bene le cose, ma ormai siamo in dirittura d’arrivo”.



PISTA AUDERO - “È un portiere che negli ultimi anni ha dimostrato di avere tanta qualità e sicuramente è attenzionato, non solo dall’Inter ma da tante squadre. Se ne abbiamo parlato oggi? Parliamo di tante cose e a volte non ricordo (ride, ndr). Lui può fare il primo e il secondo, è un portiere molto forte”.



SU BONAZZOLI - “Bonazzoli? Tornare sarebbe il suo sogno e sarei molto contento anche io. È cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, è un talento e sarebbe una bella cosa sia per lui che per l’Inter”.