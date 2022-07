Borja Mayoral si allontana dal Getafe. Alejandro Camaño, agente dell'attaccante del Real Madrid, spiega a COPE: "Borja è nell'ultimo anno di contratto, è un giocatore che ha deciso di rischiare tutto per avere un'ultima opportunità ed essere felice nel Real. Ma non dipende solo da lui, dipende anche dal Real. Voleva essere in ritiro, Ancelotti lo ha trattato in modo spettacolare, il club lo ama da sempre e i compagni gli danno molta fiducia. Quando il precampionato sarà finito, prenderà una decisione. Ancelotti non conosce abbastanza Borja, ma lo vedrà allenarsi e vedremo alla fine quale sarà la sua decisione. È un giocatore giovane e da sette anni gioca da alti livelli. Vuole fare tutto il necessario per rimanere a Madrid, ma decide il club. Accettiamo la situazione, si giocherà tutte le sue possibilità. Ha il DNA del Real Madrid e sarebbe molto entusiasta di restare. Vuole avere la possibilità di realizzare il suo sogno. Ha un'offerta molto importante e dobbiamo vedere quale sarà la decisione giusta per tutti. Getafe in vantaggio? No, è il Real Madrid, che è quello che vuole Borja. Non abbiamo chiuso niente. All'inizio tutti i club vogliono ingaggiare Messi e Cristiano Ronaldo e poi arriva la realtà e tutti abbassano le pretese fino a trovare il giocatore di cui hanno bisogno. La situazione di Borja è speciale e la realtà è che continuiamo ad ascoltare le offerte, ma sempre pensando alla possibilità di restare a Madrid. Rinnovo? Se il Real decidesse di fargli un'offerta, sarebbe super felice. È come se tua madre ti dicesse di tornare a casa".