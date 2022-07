A 1 Football Club, su 1 Station Radio, parla Sabatino Durante, agente Fifa: "De Ligt? Bravo, ma fa troppi falli, soprattutto avanti l'area di rigore. Lo definisco una Ferrari con le gomme sgonfie, in Serie A non ha dimostrato tutto il suo valore. Un difensore deve essere attento e poco falloso: l'olandese non ha dimostrato nessuna delle due caratteristiche".