Fernando Hildago è in Italia e nei prossimi giorni incontrerà i vertici di Milan, Inter e Juventus: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il procuratore dell'attaccante del River Plate Julian Alvarez, capocannoniere in Argentina con 18 gol nelle prime 25 giornate e miglior interprete del campionato sudamericano, vaglierà tutte le offerte di mercato per il suo assistito. ll classe 2000 ha una clausola da 20 milioni di dollari per liberarsi subito, ma su di lui c'è anche il Bayern Monaco e diversi club inglesi.-