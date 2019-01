Monchi nell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha parlato del rendimento di Schick paragonandolo a Immobile: “Se parli di lui a Dortmund o a Siviglia lo vorrebbero ammazzare, alla Lazio invece è un idolo”. Non tarda ad arrivare la risposta dell’agente del centravanti biancoceleste, Marco Sommella, ai microfoni di RMC Sport: “Non mi va di commentare le parole di Monchi, lui ha fatto tanto per portare Immobile a Siviglia e ogni giocatore ha il suo percorso. Lui andò a Dortmund quando era finito un ciclo, nel peggior momento degli ultimi anni. Monchi l’ha voluto tanto, il Siviglia aveva già vinto l’Europa League più di una volta ed era un’offerta importante. Lui poi ha scelto la Lazio, non guarda ai soldi: il suo obiettivo è giocare. Ha sempre voluto essere quello che è oggi con la maglia biancoceleste. Questa è la sintesi perfetta di questo ragazzo, ce ne sono pochi come lui ormai. La Lazio ha tutte le possibilità di crescere ancora e consolidarsi, il presidente e tutto il suo entourage lavorano benissimo, i tifosi possono stare tranquilli”