Juanma Lopez, l'agente di Alvaro Morata, era oggi presente a Vila-Real e ha incontrato il giocatore e i vertici della Juventus all'interno dell'albergo spagnolo in cui ha soggiornato la società bianconera in questa andata degli ottavi di finale di Champions contro il Villarreal. Una visita di cortesia per tenere distesi i rapporti in vista del futuro.