La mancata qualificazione in Champions del Manchester United apre le porte d'uscita al mercato. Tra i nomi più caldi in questi giorni c'è Alexis Sanchez, già fuori dai progetti di Solskjaer, che potrebbe rispondere alle avance che arrivano dall'Italia, precisamente da Milano e Torino.



MILANO - L'agente di Sanchez era a San Siro per Milan-Bologna e secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, ha avuto modo di incontrare i dirigenti dell'Inter che stravedono per l'esterno già dai tempi dell'Udinese.



TORINO - Dal capoluogo piemontese, puntuale l'interesse della Juventus, cauta per l'ingaggio "monstre" del giocatore che a Manchester percepisce circa 28 milioni di euro (anche se dalla prossima stagione sunirà un taglio del 25%).