L'agente di Mattia Zaccagni ha parlato a Radio Kiss Kiss raccontando che era tutto fatto col Napoli, poi è arrivata la Lazio: "Mi sarebbe piaciuto vederlo in azzurro - ha detto Fausto Pari - ho giocato a Napoli e so cosa significa indossare quella maglia. A gennaio avevamo l'accordo totale, poi non se ne è fatto più nulla. Il Verona? Con loro non so se c'era l'intesa".