Mario Giuffredi risponde a tono alle dichiarazioni del presidente della Salernitana Danilo Iervolino, che lo ha accusato di aver arrecato danno alla società con alcune dichiarazioni sui suoi assistiti Kastanos e Sepe. Allo stesso portale, TuttoSalernitana.com, ecco la risposta dell'agente:



“Ho letto con un certo stupore le dichiarazioni del signor Iervolino e resto sinceramente allibito. Soprattutto perché il presidente, che mi accusa di strumentalizzare le interviste in modo strategico, dice solo quello che gli conviene. Avrebbe dovuto aggiungere che mi sono messo a disposizione quando a Salerno non voleva venire nessuno e io spinsi Sepe ad accettare pur con una squadra virtualmente retrocessa. Avrebbe dovuto ammettere che mi stanno mettendo pressioni per collocare altrove il mio assistito perché ritengono guadagni troppo, evidentemente i contratti li vogliono rispettare solo quando gli conviene. Aggiungo che in alcune occasioni mi ha chiesto di rinviare determinati pagamenti e non mi sono mai tirato indietro. Forse il signor Iervolino soffre di manie di protagonismo, so bene di non rischiare nulla perché ho rilasciato una intervista al sito TuttoSalernitana rispondendo alle domande di un giornalista“.