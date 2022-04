L'agente franceseha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport, nella quale tocca molti temi vicini alla Juventus:"Peccato per Paulo. E' un grande talento, spesso decisivo, però negli ultimi due anni è stato sfortunato a livello di infortuni. Cristiano Ronaldo, Messi e Mbappé sono sempre in campo, lui invece ha saltato diverse partite. Dybala lo vedo all’Inter o al Psg, con Messi, perché sono due club sempre molto attivi sui parametri zero. Chi sarà il dopo Dybala alla Juventus? Mi aspetto più un talento che un super colpo dopo l’investimento per Vlahovic. Senza dimenticare che il prossimo anno tornerà anche Chiesa. Accanto a Dusan e Federico, che hanno qualità, fame e spirito Juve, vedrei bene Raspadori del Sassuolo. O Zaniolo: che tripletta in Conference League!""Se dovessi giocarmi una pizza con un amico sul futuro di Renato Sanches, direi più Milan che Juventus visto che i rossoneri hanno un gran feeling con il Lille"."I cavalli di ritorno non mi fanno impazzire... A livello economico mi sembra quasi impossibile per i parametri attuali della Juventus, soprattutto perché il club è orientato a investire sui giovani talenti, un po’ come ha fatto con Vlahovic. Quello del serbo è stato un super colpo sotto tutti i punti di vista: comprandolo a gennaio, i bianconeri hanno anticipato la ricca concorrenza inglese".​"I bianconeri erano interessati ai tempi del Lione, poi il Real Madrid lo ha acquistato per 50 milioni e non intende privarsene"."Occhio a Jorginho, che può diventare una opportunità vista la situazione del Chelsea. Ma il miglior colpo per la Juventus sarebbe sempre Tchouameni: è un fenomeno, anche per questo il Monaco non farà sconti...".