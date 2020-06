L’AIA (Agricola Italiana Alimentare) in questi giorni si è ritrovata nella condizione di doversi difendere dalle critiche dei consumatori in seguito alla pubblicazione del video dell’organizzazione Essere Animali, girato all’interno di un allevamento intensivo di polli AIA in Piemonte. Carlo Petrini, celebre gastronomo e scrittore, diceva di averNon crediamo gli sia piaciuta questa vicenda svoltasi proprio sulla sua terra natale.I pulcini vengono lanciati da piccole casse come fossero acqua dopo appena un giorno di vita. Ne possono arrivare fino a 90'000 in ventiquattr’ore, bisogna sbrigarsi, non c’è tempo per l’attenzione e la cura. I piccoli fortunati muoiono sul colpo, ma per gli altri le cose si complicano: vengono ammassati in spazi bui e angusti, troppo crudeli per degli esseri viventi, e nutriti con mangimi iperproteici che ne gonfiano il petto al punto che, in poche settimane, la deambulazione si complica talmente da essere impossibile ogni spostamentoPiù i polli crescono e più lo spazio si restringe.Per evitare che vengano contratte malattie prima del macello e affinché gli animali sopravvivano alle deprecabili condizioni di allevamento intensivo, vengono loro somministrati numerosi medicinali che possono portare a sviluppare l’antibiotico-resistenza.Essere Animali ha lanciato una petizione per fermare gli allevamenti intensivi in Italia, che a quattro giorni dalla pubblicazione del video conta quasi 24 mila firme. L’AIA non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma ha reagito alla pioggia di commenti negativi sui profili social in un modo che spesso, anziché ridurne il numero, ne chiama altri: la rimozione. A questo si aggiunge il totale silenzio su Facebook e Instagram da quando la breve video-inchiesta è stata pubblicata e rimbalzata sul web. E voi? Presterete più attenzione a ciò che comprate o questa denuncia sarà una goccia nel mare?