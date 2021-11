Il suo futuro è sicuramente di grande interesse per l'Inter, ma nel presente dic'è, finalmente, il ritorno in campo o perlomeno fra i convocatidopo la fine di un periodo nerissimo coinciso con i 9 mesi di sospensione per doping. L'allenatore dei Lancieri,, loin vista della sfida che domani vedrà la formazione di Amsterdam affrontare domani alla Yohan Cruijff Arena i Go Ahead Eagles.una sostanza proibita contenuta in un medicinale originariamente prescritto alla moglie e assunto per motivi di salute. La pena iniziale era di un anno, ma successivamente è stata ridotta a nove mesi.e ora, scaduta la squalifica, è tornato a disposizione della prima squadra anche se al momento sarà soltanto il secondo di Remko Pasveer, che sin qui si è garantito il posto da titolare con le sue prestazioni​.La convocazione non cambia quindi quello che sarà il futuro di Onanacon l'Ajax e che né il giocatore e né il club olandese vogliono rinnovare. Anzi, più voltein vista della prossima annata in cui il camerunese prenderà il posto da titolare di Samir Handanovic.Non è da prendere in considerazione, almeno per ora, invece, l'ipotesi rilanciata dai media olandesi di un possibile scambio già a gennaio con. Il centrocampista danese ancora non ha sciolto le sue riserve sul possibile ritorno in campo e, anche per questo, non ha ancora ottenuto nessun tipo di idoneità sportiva che, comunque difficilmente potrà ottenre per giocare nei campionati italiani. Onana resta un obiettivo concreto dell'Inter, ma solo a costo zero e per la prossima stagione.