Allenamento di rifinitura per lain vista della seconda giornata della fase a gironi di Euro 2020 contro l': le ultime di formazione dal nostro inviato a Roma Federico Zanon.- La Svizzera si prepara alla sfida di domani contro l’Italia, con l’obiettivo di riscattare il deludente pareggio all’esordio contro il Galles. Nessuna indicazione dai 15’ aperti alla stampaDovrebbe essere ancora 3-4-1-2 con Shaqiri (che oggi parlerà in conferenza stampa) alle spalle di, ma occhio a Zakaria che sta bene​ e si candida per una maglia da titolare. Fari puntati sul portiere Sommer, che potrebbe diventare papà in queste ore: in caso di ottima notizia, giocherà M'Vogo.