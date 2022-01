Attimi di terrore ieri a Vetralla, in provincia di Viterbo. Durante la partita Cura-Allumiere nel campionato di Prima Categoria laziale. Dopo uno scontro di gioco con un calciatore avversario, il portiere della squadra ospite, Tiziano Galimberti (21 anni) è svenuto.



Provvidenziale l'intervento dell'allenatore della formazione di casa, David De Paolis, che è tornato in campo dalla tribuna dopo essere stato espulso per proteste dall'arbitro e (insieme al padre infermiere) ha rianimato il giocatore a terra senza sensi che rischiava di morire soffocato con la lingua di traverso. Poi il portiere è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Belcolle di Viterbo, dove è ricoverato sotto osservazione in condizioni stabili.