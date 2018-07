Un team affiatato, che lo appoggia, che lo sostiene, che lavora per lui. Uno dei segreti del Cristiano Ronaldo personaggio è la famiglia, che non lo abbandona mai, che da tempo lo accompagna in tutte le decisioni, anche quelle della vita quotidiana. Ogni persona che ruota intorno a CR7 ha il suo compito, ognuno ha la sua importanza. Oltre a Georgina e Cristiano Ronaldo junior, il figlio che non è altro che la versione da bambino di Ronaldo, ci sono altre figure da considerare indispensabili, una di queste, come scrive Repubblica, è quella di Ricardo Regufe: a Madrid aveva casa accanto a lui e già hanno lasciato intendere che a Torino, una volta che Cristiano avrà scelto il suo nuovo quartier generale, farà lo stesso. Ricardo è amico e confidente ma anche il braccio destro per tutto ciò che non riguarda il campo: contratti di sponsorizzazione, affari, partnership, operazioni commerciali, come quella che lo porterà nei prossimi giorni una settimana in Cina, per promuovere il marchio Nike, per cui Ricky è marketing manager.



TUTTI PER UNO - Ricardo si occupa anche dell'immagine social di Cristiano, insieme al fratello Hugo Aveiro, che gestisce profili associati alle varie attività che portano il nome dell'asso portoghese. Fanno la loro parte anche la sorella maggiore Elma e suo marito: lei si occupa della catena di negozi a marchio CR7, lui dà una mano a Ronaldo nel seguire l’alimentazione che si è autoimposto da anni a base di carne bianca e verdure. Anche il museo di CR7 ha un uomo di fiducia scelto personalmente da Cristiano: Miguel Paixao, suo ex compagno di squadra nello Sporting. Suggerì lui l’idea di un museo itinerante, “perché chi viene mai a Madeira?”, e i due sono inseparabili dal ’ 97: a Madrid lo raggiungeva frequentemente e promette di far lo stesso a Torino. CR7 è un affare anche per la nazionale portoghese: non a caso gli ha dedicato un consulente speciale, Onofre Costa, che vive in Portogallo ma si sposta per confrontarsi con lui.



LA MAMMA E' SEMPRE LA MAMMA - Tutti hanno la loro parte, tutti devono rispondere a CR7 che prima di fare una scelta si confronta sempre con mamma Dolores. Le sorrideva mentre in prima fila applaudiva le sue prime parole da juventino. La sorpresa è che lei, in Italia, non vivrà: "Tornerò nella mia terra, a Madeira ho aperto un ristorante, ma verrò a trovarlo appena posso". Tempo fa disse che lo avrebbe voluto rivedere a Manchester perché solo lì era stato davvero felice: "Ma ora è alla Juve e a me va bene lo stesso, perché da mamma so che è ciò che voleva. Tutto quello che fa felice Cristiano fa felice me".