Se Cristiano Giuntoli non fosse entrato nel calcio, probabilmente oggi farebbe l'architetto: da ragazzo ha dato 19 esami, aveva la media del 29. Trenta e lode la sua ultima stagione a Napoli, con uno scudetto come bacio accademico. E alla fine architetto, in un certo senso, c'è diventato davvero:. Ora aspetta solo la Juventus, non vuole altro. Ma è legato al Napoli da un contratto fino al 2024 e al momento De Laurentiis non lo molla.- Ma c'è stata anche un'epoca durante la quale Guntoli si metteva gli scarpini e scendeva in campo. Ex difensore centrale, dai primi Anni '90 al 2007 si è diviso tra Serie C e Serie D vincendo anche un campionato con la maglia dell'Imperia.. Durante una sessione di mercato si presentò un ragazzino che arrivava dall'Australia; figlio di un ex giocatore, aveva provato tutti gli sport tranne il calcio. Non parlava bene l'italiano, ma quel giorno non sbagliò una parola: "Cristiano, sono sicuro che arriverò in alto. Ce la farò".- Se Bobo ha avuto più fortuna di Giuntoli da giocare, da quando ha smesso di giocare Cristiano non ha fatto altro che studiare per diventare dirigente. Ore e ore sui libri a nelle aule di Coverciano, aspettando la chiamata giusta: nel 2008 era a New York per frequentare un campus dove c'era anche il futuro allenatore Gabriele Cioffi;. Oggi è uno dei migliori, studia ogni particolare e ha un'attenzione quasi maniacale per la vita dei giocatori; vuole sapere tutto, dall'alimentazione a come si allenano. Qualcuno dice che si interessa anche a come viene tagliata l’erba del campo d'allenamento. Un architetto mancato che vive il calcio a 360°, il ds rivoluzionario che vuole la Juve.