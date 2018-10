"Il legame è sempre forte", racconta Simone Carnevale, uno che Federico Chiesa lo conosce da tempo, al Corriere Fiorentino. "Avevamo sei anni quando ci siamo conosciuti - prosegue - non ci siamo più separati e, anche se oggi lui ha tanti impegni e incontrarsi non è facile, nello scorso giugno ero a Nizza con altri amici e quando Federico lo ha saputo ci ha invitati tutti allo stadio per Francia-Italia. Una serata indimenticabile". Carnevale racconta di quando Enrico giocava nel Chiesa e svela il vecchio soprannome di Chiesa: "Giocavamo nella Fiorentina e, dopo le nostre partite, ci fiancavamo in doccia per andare a vedere la partita di suo babbo. Continua ad essere 'Pepo'? Era il suo soprannome, diminutivo di peperino perché ha sempre fatto impazzire gli avversari". Compie 21 anni, oggi, Federico Chiesa.