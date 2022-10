Ormai non è certo un mistero ma anche l’ultima intervista fatta con la Nazionale argentina ha dissipato gli ultimi dubbi: Angel Di Maria vuole tornare a casa nel suo Rosario Central.Già dalla scorsa estate la Juventus era stata informata dal Fideo della volontà di giocare un solo anno ancora in Europa per poi tornare a casa. Di certo le recenti dichiarazioni non hanno colto di sorpresa la Vecchia Signora., non ci sono chances nonostante una prima parte di avventura in bianconero non certo esaltante.