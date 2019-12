Contro il Rennes Inzaghi lo risparmierà: Milinkovic Savic è stato uno dei migliori nel match contro la Juventus, la sua rete incredibile ha spalancato le porte al successo biancoceleste. Inzaghi lo lascerà a Roma, per ricaricare le energie in vista della partita contro il Cagliari di lunedì sera.



MILINKOVIC PEDINA FONDAMENTALE - Il serbo si sta rivelando sempre più importante nello scacchiere tattico di Inzaghi: una nuova edizione, come mostra il Corriere dello Sport tramite heatmap, il serbo ha coperto tutto il campo ed è stato il primo per palloni intercettati e duelli vinti. Arretrato di qualche metro rispetto al passato, Milinkovic Savic rimane una figura chiave di questa Lazio.