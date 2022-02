Gentile Procuratore,mi rivolgo a Lei per fare un appello all'intera categoria degli Agenti Sportivi o Procuratori (non si capisce più come vi chiamiate!): dovete venire in soccorso delle calciatrici! A noi genitori non è quasi permesso chiedere informazioni sui progetti sportivi che i club hanno in mente per le nostre figlie calciatrici, se verranno confermate nella prossima stagione, se diventeranno professioniste o se andranno in prestito oppure se verranno svincolate. Stiamo vivendo un momento elettrizzante da una parte perché il calcio femminile si sta avviando verso il professionismo, ma dall'altra parte le calciatrici non sembrano essere tutelate da nessuno. Quale sarà il futuro che ci attende? Graziano '76(si partirà dalla prossima stagione) e aggiungo che si sta lavorando per disciplinare, attraverso un Accordo Collettivo ad hoc, la futura attività professionistica delle calciatrici che diventeranno lavoratrici subordinate a tutti gli effetti, con relativi diritti e doveri.soprattutto quanto alla normazione sul trattamento economico., essendo difficoltosi gli stessi rapporti anche nel mondo del calcio giovanile maschile.per tutelare gli interessi delle calciatrici: nella maggioranza dei casi, i genitori si rivolgono a noi Agenti solo per poter comunicare con i club, come Lei appunto suggerirebbe! Da evidenziare cheper poter favorire i tesseramenti di giovani calciatrici, la stipula di contratti, i trasferimenti a titolo temporaneo o definitivo, in entrata o in uscita, di calciatrici giovani di serie e/o professioniste.Ma ora passo la palla agli utenti di: il calcio femminile in Italia in che direzione andrà?