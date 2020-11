Dopo il grido d'allarme sui conti della Serie A lanciato dal presidente di Lega Paolo Dal Pino, è il turno del numero uno della Federcalcio Gianluca Gravina, in costante contatto con gli esponenti più rappresentativi del Governo Conte. L'arrivo imminente di un nuovo e più restrittivo Dpcm per frenare l'avanzata del Covid-19 metterebbe addirittura a repentaglio lo svolgimento del campionato, secondo Il Corriere dello Sport, e Gravina si sarebbe immediatamente mosso per scongiurare questa eventualità.



Il quotidiano romano riferisce che da via Allegri è partita una lettera, indirizzata al ministro dell'Economia Gualtieri, a quello dello Sport Spadafora e quello della Salute Speranza, per chiedere il proseguimento dell'attività professionistica in ogni caso, per scongiurare effetti economici devastanti per l'intero sistema calcio. Che da qualche settimana sta ponendo l'attenzione anche sulla necessità di avere accesso a forme di ristoro - come previsto per altre attività produttive - per evitare un collasso provocato dalle gravi perdite per i mancati incassi da stadio e non solo per le società.