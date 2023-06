Il governo saudita non si ferma più e continua a puntare a molti dei principali talenti del calcio europeo per dare lustro ad un campionato che si sta arricchendo di campioni dopo gli arrivi di Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kanté e Kalidou Koulibaly. Il prossimo obiettivo è il centrocampista del Lens Seko Fofana, uno dei migliori calciatori dell'ultima Ligue 1 e del ritorno in Champions League della formazione sangre et or a 20 anni di distanza dall'ultima partecipazione.



L'ex giocatore dell'Udinese, a lungo obiettivo delle principali big del nostro campionato - Milan in testa - è finito nel mirino del solito Al-Nassr, pronto a soddisfare le richieste del Lens e a mettere sul piatto una proposta di 40 milioni di euro per il cartellino e ad offrire un ricco contratto al franco-ivoriano. Lo stesso Lens ha diffuso una nota ufficiale per confermare la trattativa in stato avanzato con la formazione saudita e tra la stessa e l'entourage del calciatore.