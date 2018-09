L'Argentina viene incontro all'Inter e risparmia Lautaro Martinez. Dopo l'allenamento a parte di ieri in compagnia di Mauro Icardi, a sua volta non in perfette condizioni e assente nella trasferta di Bologna, l'ex calciatore del Racing ha ricevuto rassicurazioni, e con lui la formazione nerazzurra, che non saranno corsi rischi inutili nella doppia amichevole con Guatemala e Colombia negli Stati Uniti. Martinez salterà così entrambe le partite e a questo punto è tutt'altro che escluso che possa ricevere il permesso a lasciare in anticipo il ritiro per fare ritorno in Italia e rimettersi a disposizione di Spalletti.



Dopo l'esordio da titolare contro il Sassuolo, El Toro aveva iniziato dalla panchina il match contro il Torino, subentrando nelle battute conclusive, mentre a Bologna era stato lasciato in panchina come conseguenza di un affaticamento muscolare al polpaccio sinistro patito nelle giornate precedenti. L'Inter tornerà in campo sabato 15 settembre contro il Parma e tre giorni dopo ospiterà il Tottenham per la prima in Champions League. Obiettivi messi nel mirino da Lautaro e anche da Icardi, che dovrebbe rinunciare alla prima partita della Seleccion con Guatemala, ma tornare abile e arruolabile per la Colombia se i prossimi allenamenti confermassero il superamento del problema al quadricipite destro.